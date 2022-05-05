«Барселона» активизирует усилия по покупке Рафиньи Диаса

«Барселона» активизирует усилия по покупке вингера «Лидса» Рафиньи Диаса. Футболист также полон желания присоединиться к каталонскому клубу.

Рафинья перешел в «Лидс» из «Ренна» в октябре 2020 года. В этом сезоне игрок стал одним из главный лидеров английского клуба. Тем не менее, «Лидс» продолжает бороться за выживание в АПЛ. В связи с этим, возрастает неопределенность в будущем полузащитника и каталонцы решили активизировать усилия по приобретению футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне Рафинья провел в АПЛ 31 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.