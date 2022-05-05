Верон: «Я не жалею о своём периоде в Англии»

Аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон сделал себе блестящую карьеру в Италии, но затем поиграл и в Англии - и этот период для него считается не самым удачным, хотя он и выиграл АПЛ с «Манчестер Юнайтед». По словам Верона, емпу были необходимы перемены в тот момент, когда он перебрался в «Манчестер Юнайтед», а потому и жалеть ему не о чем.

- Я ни о чем не жалею. В Италии в тот момент был скандал с паспортами, и я подумал, что смена обстановки поможет мне. Честно говоря, я был настроен достаточно пессимистично поначалу, так как понимал, что мой стиль не очень подходит Англии, а жизнь там очень отличается от той, к которой я привык. Но в клубе меня отлично приняли, мы выиграли чемпионат, и с некоторыми ребятами я до сих пор держу связь, как Йорк, Скоулз, Фердинанд..., - заявил Верон в интервью FourFourTwo.