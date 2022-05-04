Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»

Глава УЕФА Александер Чеферин посетовал, что в финал Лиги чемпионов выходят клубы из одних и тех же стран. Он отметил, что многим лигам «большой пятёрки» не хватает внутренней конкурентности.

«Это правда, что лиги Франции и Германии не очень конкурентоспособны», — сказал Чеферин в интервью хорватскому изданию Sportske Novosti. «Два клуба доминируют. В Италии больше конкуренции, но они не сильны в финансовом отношении».

Также он в очередной раз «похоронил» проект Суперлиги.

«Все кончено, они пытаются немного удовлетворить свое эго, но это никогда не сработает», — заявил он.

Кроме того, он отметил, что сейчас обсуждается проект проведения финала Лиги чемпионов в формате четырех команд, но «у каждого проекта есть плюсы и минусы».