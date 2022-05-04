Романо: «Конте и Леви обсудят пять-шесть больших трансферов после сезона»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте обсудит с руководством клуба пять-шесть больших трансферов, как только завершится сезон.

Ранее были сообщения, что Конте ведет переговоры о переходе в «ПСЖ». Позднее итальянский специалист назвал эти слухи «фейком» и сообщил, что полностью сконцентрирован на работе в лондонском клубе.

Сейчас сообщается, что Конте намерен провести «революцию» в «Тоттенхэме», существенно усилив состав перед началом следующего сезона, утверждает Романо.

На данный момент «шпоры» занимают пятое место в АПЛ, отставая от «Арсенала» на 2 очка в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.