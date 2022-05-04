Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Конте и Леви обсудят пять-шесть больших трансферов после сезона»

04 Мая 2022 • 15:37 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте обсудит с руководством клуба пять-шесть больших трансферов, как только завершится сезон.

Ранее были сообщения, что Конте ведет переговоры о переходе в «ПСЖ». Позднее итальянский специалист назвал эти слухи «фейком» и сообщил, что полностью сконцентрирован на работе в лондонском клубе.

Сейчас сообщается, что Конте намерен провести «революцию» в «Тоттенхэме», существенно усилив состав перед началом следующего сезона, утверждает Романо.

На данный момент «шпоры» занимают пятое место в АПЛ, отставая от «Арсенала» на 2 очка в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
16:02 · Англия. Премьер-лига
Кавани растрогал свою преданную поклонницу до слёз – трогательное видео
15:45 · Англия. Премьер-лига
Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Конте и Леви обсудят пять-шесть больших трансферов после сезона»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может повторить достижение Зеедорфа
15:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» купил Боуэна
14:48 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Настоящий Диас появится после летней предсезонки»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Грановская сможет продолжить работу в «Челси» после ухода Абрамовича только при одном условии 1
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
14:09 · Англия. Премьер-лига
Венгер признал свою ошибку в финале Лиги чемпионов 2006 года
13:50 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Главное для «Сити» в матче с «Реалом» - не успокаиваться»
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к Сведбергу
13:13 · Англия. Премьер-лига
Венгер назвал Салаха и Мане «монстрами футбола»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Брайтона» назвал тен Хага идеальным тренером для «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет переговорить с тен Хагом, прежде чем принять решение о будущем
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем