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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара может повторить достижение Зеедорфа

04 Мая 2022 • 15:29 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может повторить достижение Кларенса Зеедорфа. Голландец выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными командами - с «Аяксом» в 1995 году, «Реалом» в 1998 году и «Миланом» в 2003 и 2007 годах.

Если «Ливерпуль» выиграет в финале этого розыгрыша, Алькантара повторит это достижение. Ранее игрок праздновал триумф в главном еврокубке с «Барселоной» в 2011 году и с «Баварией» в 2020 году.

«Ливерпуль» вышел в финал после победы по сумме двух встреч нал «Вильярреалом» со счетом 5:2. Соперник английского клуба определится в паре «Реал» - «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кларенс Зеедорф Тьяго Алькантара
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