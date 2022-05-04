Алькантара может повторить достижение Зеедорфа

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может повторить достижение Кларенса Зеедорфа. Голландец выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными командами - с «Аяксом» в 1995 году, «Реалом» в 1998 году и «Миланом» в 2003 и 2007 годах.

Если «Ливерпуль» выиграет в финале этого розыгрыша, Алькантара повторит это достижение. Ранее игрок праздновал триумф в главном еврокубке с «Барселоной» в 2011 году и с «Баварией» в 2020 году.

«Ливерпуль» вышел в финал после победы по сумме двух встреч нал «Вильярреалом» со счетом 5:2. Соперник английского клуба определится в паре «Реал» - «Манчестер Сити».