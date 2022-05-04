Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» купил Боуэна

Будущий наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть полузащитника «Тоттенхэма» Джаррода Боуэна в своей команде.

Боуэн перешел в «Вест Хэм» из «Халл Сити» в 2020 году и с тех пор стал главной атакующей силой в полузащите «молотков». Футболист помог команде пройти в полуфинал Лиги Европы, а также закрепиться в верхней середине турнирной таблицы.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока, как недорогое усиление линии атаки. Тен Хаг полагает, что Боуэн смог бы идеально вписаться в будущею схему игры манчестерской команды.

В этом сезоне Боуэн провел в АПЛ 33 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.