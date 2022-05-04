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Венгер признал свою ошибку в финале Лиги чемпионов 2006 года

04 Мая 2022 • 14:09 Комментировать

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал журналистам, где, по его мнению, он совершил фатальную ошибку во время финала Лиги чемпионов 2006 года. В том матче «Арсенал» встретился с «Барселоной» и остался вдесятером в начале игры после удаления вратаря Йенса Леманна. Венгер решил выпустить резервного голкипера вместо Робера Пиреса.

«Мне нужно было решить, кого выбрать: Глеба, Юнгберга или Пиреса, и в конце концов я решил, что оставлю на поле того парня, у которого больше всего энергии», - сказал Венгер.

Однако, он считает, что ошибка была в другом. В середине второго тайма «Арсенал» вел со счетом 1:0 и наставник «канониров» попытался сохранить преимущество в счете.

«За 15 минут до конца я заменил Фабрегаса на Фламини, потому что хотел сохранить лидерство. Возможно, тогда мне следовало ввести в игру третьего центрального защитника и не трогать полузащиту», - отметил Венгер.

В конце матча «Барселона», благодаря голам Жулиано Беллетти и Самюэля Это’о вышла вперед и довела матч до победного конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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