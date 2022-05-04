«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к Сведбергу

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к полузащитнику «Хаммарбю» Виллиоту Сведбергу.

Сведберг является воспитанником молодежной академии «Хаммарбю» и дебютировал за первую команду в 2021 году в возрасте 17 лет. С тех пор он стал постоянным игроком основного состава, сыграв 32 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его прогресс не остался незамеченным – на этой неделе в игре против «Мальме» его просматривали скауты «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее были сообщения, что игроком также интересовался московский «Локомотив».