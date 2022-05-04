Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд хочет переговорить с тен Хагом, прежде чем принять решение о будущем

04 Мая 2022 • 12:42 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет поговорить с новым менеджером Эриком тен Хагом и его тренерским штабом, прежде чем принять решение о своем будущем.

24-летний футболист потерял место в стартовом составе манчестерского клуба, и стала появляться информация, что игрок собирается сменить команду летом. Тем не менее, нападающий сначала хочет поговорить с новым главным тренером клуба тен Хагом, прежде чем принять решение о своем следующем шаге, сообщает 90min.

В этом сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
13:13 · Англия. Премьер-лига
Венгер назвал Салаха и Мане «монстрами футбола»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Брайтона» назвал тен Хага идеальным тренером для «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет переговорить с тен Хагом, прежде чем принять решение о будущем
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался Лукаку
11:39 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал игрока «Ливерпуля», который не должен был выходить в игре с «Вильярреалом»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду опровергает, что после матча с «Брентфордом» говорил в камеру фразу «Я ещё не закончил»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предсказал победу «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
11:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Я действительно сочувствую Лукаку
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет остаться в Европе
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо
Все новости
Рекомендуем