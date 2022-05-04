Рэшфорд хочет переговорить с тен Хагом, прежде чем принять решение о будущем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет поговорить с новым менеджером Эриком тен Хагом и его тренерским штабом, прежде чем принять решение о своем будущем.

24-летний футболист потерял место в стартовом составе манчестерского клуба, и стала появляться информация, что игрок собирается сменить команду летом. Тем не менее, нападающий сначала хочет поговорить с новым главным тренером клуба тен Хагом, прежде чем принять решение о своем следующем шаге, сообщает 90min.

В этом сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.