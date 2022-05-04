«Реал» заинтересовался Лукаку

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Челси» Ромелу Лукаку. Форвард может покинуть английский клуб в летнее межсезонье.

Ранее была информация, что главной трансферной целью мадридского клуба является футболист дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. Однако, переговоры зашли в тупик, и теперь «Реал» рассматривает возможность приобретения форварда «синих» Лукаку, сообщает Defensa Central.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не видит Лукаку в стартовом составе своего клуба и, по всей видимости, англичане не будут удерживать футболиста. Однако, трансферная цена на него составит не менее 80 миллионов евро.

В этом сезоне Лукаку провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 5 мячей.