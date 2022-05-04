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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: Я действительно сочувствую Лукаку

04 Мая 2022 • 11:11 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу игры бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Фердинанд сказал, что он действительно сочувствует бельгийскому футболисту, ведь тренеры «Челси» не лучшим образом использовали его сильные стороны в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что Лукаку иногда не реализовывал свои моменты, но не стоит сомневаться в том, что это футболист топ-уровня.

Напомним, что в этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Ромелу Лукаку
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