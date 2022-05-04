Кавани хочет остаться в Европе

Опытный уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не планирует уезжать из Европы этим летом.

Как рассказал журналистам агент уругвайского футболиста Вальтер Гульельмон, 35-летний форвард хотел бы остаться в Европе, где ему комфортно. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что летом Кавани может перейти в аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Нынешнее соглашение уругвайца с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до окончания этого сезона.

В этом сезоне Эдинсон Кавани провёл в английском чемпионате 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.