Погба лестно отозвался об игре Чуамени

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» лестно отозвался об игре футболиста «Монако» Орельена Чуамени.

«Он не мальчик, он мужчина. Приятно играть рядом с ним. Он несет много энергии. Необыкновенные технические и физические качества», - сказал Погба о 22 летнем полузащитнике «Монако».

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть нынешний клуб в летнее трансферное окно. В его услугах заинтересованы несколько клубов АПЛ, а также мадридский «Реал».

В этом сезоне Чуамени провел в чемпионате Франции 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.