«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо

Руководители бирмингемской «Астон Виллы» сомневаются в необходимости выкупа бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации Mundo Deportivo, 29-летний бразильский футболист в последних шести матчах английского чемпионата не отметился результативными действиями, так что боссы «Астон Виллы» всерьёз задумались над целесообразностью выкупа Коутиньо у «Барселоны». Напомним, что за клуб из Бирмингема бразилец выступает на правах арендного соглашения.

В этом сезоне Филипп Коутиньо провёл в английской лиге в составе «Астон Виллы» 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.