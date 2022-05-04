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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб

04 Мая 2022 • 10:21 Комментировать

Представители «Манчестер Юнайтед» уверены, что английскому нападающему Маркусу Рэшфорду пойдёт на пользу смена команды.

По информации The Telegraph, некоторые руководители «Юнайтед» считают, что 24-летнему английскому футболисту будет полезно сменить клубную прописку. Стоит отметить, что новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг старается проанализировать ситуацию и разобраться в причинах неудачной игры Рэшфорда, но и голландский специалист склоняется к тому, что Маркусу лучше покинуть команду.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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