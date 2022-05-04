В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб

Представители «Манчестер Юнайтед» уверены, что английскому нападающему Маркусу Рэшфорду пойдёт на пользу смена команды.

По информации The Telegraph, некоторые руководители «Юнайтед» считают, что 24-летнему английскому футболисту будет полезно сменить клубную прописку. Стоит отметить, что новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг старается проанализировать ситуацию и разобраться в причинах неудачной игры Рэшфорда, но и голландский специалист склоняется к тому, что Маркусу лучше покинуть команду.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.