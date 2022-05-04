Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба выбрал себе новый клуб

04 Мая 2022 • 10:20 Комментировать

Звезда сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть свой нынешний клуб и уже определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Согласно сведениям журналистов Le Parisien, полузащитник хочет перебраться к себе на родину, а именно – в столичный «ПСЖ». Об этом Поль заявил во время общения со своим близким окружением.

Что касается парижского гранда, то клуб пока не спешит с этим трансфером. Руководство смущают частые проблемы Погба со здоровьем.

Действующий контракт Поля с «красными дьяволами» истекает по окончании текущего сезона, и стороны вряд ли будут его продлевать.

«Ювентус» выбирает между двумя топ-полузащитниками

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет остаться в Европе
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо
10:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб
10:20 · Англия. Премьер-лига
Погба выбрал себе новый клуб
10:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ни один другой клуб не подходит Клоппу кроме «Ливерпуля» 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брейне лестно высказался о Фодене
09:39 · Англия. Премьер-лига
Салах объяснил, почему на него «злится» Александер-Арнольд
09:28 · Англия. Премьер-лига
Инцидентом с Ришарлисоном и брошенным в фанатов файером занялась полиция
09:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» считает, что «Ливерпуль» может выиграть все турниры в этом сезоне
08:51 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не интересен переход в «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем