Погба выбрал себе новый клуб

Звезда сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть свой нынешний клуб и уже определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Согласно сведениям журналистов Le Parisien, полузащитник хочет перебраться к себе на родину, а именно – в столичный «ПСЖ». Об этом Поль заявил во время общения со своим близким окружением.

Что касается парижского гранда, то клуб пока не спешит с этим трансфером. Руководство смущают частые проблемы Погба со здоровьем.

Действующий контракт Поля с «красными дьяволами» истекает по окончании текущего сезона, и стороны вряд ли будут его продлевать.

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