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Каррагер: «Ни один другой клуб не подходит Клоппу кроме «Ливерпуля»

04 Мая 2022 • 10:16 Комментировать (1)

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал работу Юргена Клоппа на посту главного тренера клуба.

«Тот факт, что Клопп подписал новый контракт - я всегда был уверен, что он это сделает, потому что я не верю, что есть другой клуб, похожий на «Ливерпуль»», - сказал Каррагер.

Экс-футболист также отреагировал на заявление Клоппа по поводу возможного соперника в финале Лиги чемпионов. Наставник «Ливерпуля» не отдал предпочтения ни одной из команд, но Каррагер уверен, что Клопп явно не хотел бы встретится в финале с «Манчестер Сити».

Обыграв «Вильярреал» по сумме двух встреч со счетов 5:2, «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов. Его соперник определится в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Юрген Клопп
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