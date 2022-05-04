Каррагер: «Ни один другой клуб не подходит Клоппу кроме «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал работу Юргена Клоппа на посту главного тренера клуба.

«Тот факт, что Клопп подписал новый контракт - я всегда был уверен, что он это сделает, потому что я не верю, что есть другой клуб, похожий на «Ливерпуль»», - сказал Каррагер.

Экс-футболист также отреагировал на заявление Клоппа по поводу возможного соперника в финале Лиги чемпионов. Наставник «Ливерпуля» не отдал предпочтения ни одной из команд, но Каррагер уверен, что Клопп явно не хотел бы встретится в финале с «Манчестер Сити».

Обыграв «Вильярреал» по сумме двух встреч со счетов 5:2, «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов. Его соперник определится в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».