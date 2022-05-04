Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брейне лестно высказался о Фодене

04 Мая 2022 • 09:44 Комментировать

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился с журналистами мнением по поводу своего одноклубника Фила Фодена.

Де Брейне сказал, что последние несколько лет молодой английский футболист очень комфортно себя чувствует в основной команде и прогрессирует. Бельгиец отметил, что Фил больше не подающий надежды молодой талант, а один из основных игроков «Манчестер Сити», который делает то, что необходимо команде.

Напомним, что в этом сезоне Фил Фоден провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
11:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Я действительно сочувствую Лукаку
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет остаться в Европе
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо
10:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб
10:20 · Англия. Премьер-лига
Погба выбрал себе новый клуб
10:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ни один другой клуб не подходит Клоппу кроме «Ливерпуля» 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брейне лестно высказался о Фодене
09:39 · Англия. Премьер-лига
Салах объяснил, почему на него «злится» Александер-Арнольд
09:28 · Англия. Премьер-лига
Инцидентом с Ришарлисоном и брошенным в фанатов файером занялась полиция
09:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» считает, что «Ливерпуль» может выиграть все турниры в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем