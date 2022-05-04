Де Брейне лестно высказался о Фодене

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился с журналистами мнением по поводу своего одноклубника Фила Фодена.

Де Брейне сказал, что последние несколько лет молодой английский футболист очень комфортно себя чувствует в основной команде и прогрессирует. Бельгиец отметил, что Фил больше не подающий надежды молодой талант, а один из основных игроков «Манчестер Сити», который делает то, что необходимо команде.

Напомним, что в этом сезоне Фил Фоден провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.