Салах объяснил, почему на него «злится» Александер-Арнольд

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах объяснил журналистам после игры с «Вильярреалом», почему на него «злится» его партнер по команде Трент Александер-Арнольд.

Форвард пошутил, что его партнер «сердится» из-за того, что у Салаха больше результативных передач в этом сезоне. В игре с испанским клубом нападающий сделал еще один голевой пас и помог «Ливерпулю» выйти в финал Лиги чемпионов.

«Перед началом сезона я всегда знаю, чего хочу добиться в индивидуальном плане и в командном. Никогда раньше этого не говорил, но перед началом сезона сказал себе: «Хорошо, в этом году я забью 40 голов и отдам 10–15 передач», - отметил Салах.

Салах провел в АПЛ 32 матча, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач – на одну больше, чем у Александера-Арнольда.