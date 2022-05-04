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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах объяснил, почему на него «злится» Александер-Арнольд

04 Мая 2022 • 09:39 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах объяснил журналистам после игры с «Вильярреалом», почему на него «злится» его партнер по команде Трент Александер-Арнольд.

Форвард пошутил, что его партнер «сердится» из-за того, что у Салаха больше результативных передач в этом сезоне. В игре с испанским клубом нападающий сделал еще один голевой пас и помог «Ливерпулю» выйти в финал Лиги чемпионов.

«Перед началом сезона я всегда знаю, чего хочу добиться в индивидуальном плане и в командном. Никогда раньше этого не говорил, но перед началом сезона сказал себе: «Хорошо, в этом году я забью 40 голов и отдам 10–15 передач», - отметил Салах.

Салах провел в АПЛ 32 матча, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач – на одну больше, чем у Александера-Арнольда.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд
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