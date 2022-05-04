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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Челси» считает, что «Ливерпуль» может выиграть все турниры в этом сезоне

04 Мая 2022 • 09:03 Комментировать

Бывший форвард «Чесли» Крис Саттон высказался по поводу шансов «Ливерпуля» выиграть все турниры в этом сезоне.

Саттон сказал, что мерсисайдская команда проводит великолепный сезон. Экс-игрок отметил, что Юрген Клопп проделал невероятную работу и заслужил вместе с «Ливерпулем» выиграть все трофеи в этом сезоне, а именно Лигу чемпионов, Кубок Англии и национальный чемпионат.

Напомним, что «красные» уже вышли в финал Кубка Англии и в финал Лиги чемпионов. В английском чемпионате «Ливерпуль» пока занимает вторую строчку и на один балл отсатёт от лидирующего «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Крис Саттон
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