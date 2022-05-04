Нападающему «Челси» Ромелу Лукаку не интересен переход в «Ньюкасл». Ранее футболист также отказал итальянскому «Милану».

«Ньюкасл» в летнее трансферное окно планирует существенно усилить состав и нападающий «синих» является одной трансферных целей «сорок». Лукаку не попадает в стартовый состав команды Томаса Тухеля и уже неоднократно заявлял, что хочет покинуть «Челси».

Однако, он довольно избирателен в выборе своего следующего клуба. Ранее форвард также отказал «Милану», заявив, что не хочет выступать за прямых конкурентов «Интера».

В этом сезоне Лукаку появился в АПЛ в 23 матчах, в которых забил 5 голов.