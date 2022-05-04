Артета настаивает, чтобы «Арсенал» подписал Мартинеса

Наставник «Арсенала» Микель Артета настаивает, чтобы руководство лондонской команды летом подписало аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

По информации авторитетного издания The Times, испанский специалист очень хочет видеть в лондонской команде 24-летнего аргентинского футболиста. Артета уговаривает боссов «канониров» подписать форварда. За Мартинеса «Арсенал» готов предложить миланскому клубу около 60 миллионов евро, но Лаутаро пока не горит желанием уходить из «Интера».

Напомним, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянском чемпионате 32 матча, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя ассистами.