Ди Марцио: «Подписание Погба не входит в планы «Реала»

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио сообщил, что подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба не входит в летние планы мадридского «Реала».

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Футболист показал, что способен менять ход матчей, но нестабильная форма не позволила игроку закрепиться в стартовом составе. Контракт игрока с английским клубом заканчивается летом этого года. Ранее была информация, что полузащитником интересуется «Реал», но ди Марцио считает, что "Реал" не готов тратиться на зарплату дорогостоящего футболиста.

В этом сезоне Погба провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.