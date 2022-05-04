Скауты «Ньюкасла» наблюдают за Нуньесом

Скауты «Ньюкасла» активно наблюдают за нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом. Футболист является приоритетной целью для «сорок» в летнее трансферное окно. Клуб заинтересован в подписании форварда, который сможет стать лидером атаки на долгие годы вперед, сообщает Mirror.

«Ньюкасл» собирается летом значительно усилить состав и подтвердить свои европейские амбиции. Сообщается также, что среди возможных кандидатов на переход в английский клуб фигурируют Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» и Патрик Шик из леверкузенского «Байера».

В этом сезоне Нуньес провел в чемпионате Португалии 27 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.