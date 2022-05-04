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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ди Марцио: «Арсенал» и «Тоттенхэм» - главные претенденты на Гнабри»

04 Мая 2022 • 08:00 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио назвал «Арсенал» и «Тоттенхэм» главными претендентами на подписание полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри. При этом Ди Марцио исключил «Реал» из борьбы за футболиста.

Контракт Гнабри с мюнхенским клубом заканчивается летом следующего года и стороны пока не пришли к согласию по его продлению. Ожидается, что летом за футболиста поспорят «Арсенал» и «Тоттенхэм», утверждает Ди Марцио. Он добавил, что скорее всего «Реал» сосредоточится на трансферах Антонио Рюдигера и Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Гнабри провел в АПЛ 32 матча, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Арсенал Лондон Серж Гнабри
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