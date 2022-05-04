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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за Аканджи

04 Мая 2022 • 02:00 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Игрок может покинуть Дортмунд в летнее трансферное окно.

«Боруссия» недавно подписал центрального защитника Нико Шлоттербека из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро. Также, в дортмундский клуб летом перейдет Никлас Зюле из «Баварии». В связи с этим, Аканджи, контракт которого рассчитан до 2023 года, скорее всего будет выставлен на трансферный рынок. Игроком уже интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 24 игры и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Мануэль Аканджи
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