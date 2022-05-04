«Ньюкасл» готов удвоить зарплату Осимхена

«Ньюкасл» готов удвоить зарплату нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. «Сороки» собираются предложить нигерийскому форварду контракт в размере 8-9 миллионов евро в год.

Ранее была информация, что «Наполи» готов отпустить Осимхена, если поступит предложение превышающее 100 миллионов евро. Английский клуб согласен выкупить игрока за эту сумму, а также удвоить ему зарплату, сообщает Calciomercato.

Команда Эдди Хау намерена провести ряд массивных сделок в летнее трансферное окно, чтобы усилить состав и вступить в борьбу за попадание в топ-6 АПЛ.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 24 матча, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.