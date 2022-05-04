Романо: «Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Чуамени»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» провел переговоры с представителями полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

«Орельен Чуамени, безусловно, игрок, за которым следит «Ливерпуль». Клуб уже вступил в переговоры с агентом игрока», - заявил Романо.

«Монако» установил ценник на футболиста в размере не менее 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что полузащитник также находится в сфере интересов мадридского «Реала».

В этом сезоне Чуамени провел в Лиге 1 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.