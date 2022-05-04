Салах: «В финале хочу встретится с «Реалом»

Нападающий Мохаммед Салах желает, чтобы соперником «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов стал мадридский «Реал».

«Я хочу, чтобы «Реал» вышел в финал», — сказал Салах. «Они уже обыграли нас в финале, так что давайте сыграем с ними снова».

Салах также рассказал о выходе в третий финал Лиги чемпионов и о том, что это значит для клуба.

«3 раза за 5 лет в финале Лиги чемпионов. Вау. Все счастливы в раздевалке. Сегодня мы празднуем, а завтра сосредоточимся», — сказал Салах.

«Ливерпуль» вышел в главный поединок турнира, обыграв по сумме двух встреч «Вильярреал» со счетом 5:2. Второй финалист определится в среду, 4 мая, в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».