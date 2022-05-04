Варан: «С нетерпением жду начала работы с тен Хагом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился своим мнением по поводу нового главного тренера клуба Эрика тен Хага.

«Я очень рад работать с ним. С нетерпением жду начала работы. Я думаю, что у него хороший опыт, и он хороший вариант для работы в этом клубе», - сказал Варан.

Защитник добавил, что тен Хаг должен принять важные решения и изменить атмосферу в раздевалке команды. Он также добавил, что защита команды нуждается в улучшении.

Ранее сообщалось, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.