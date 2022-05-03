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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три испанских клуба претендуют на Мату

03 Мая 2022 • 23:48 Комментировать

«Реал Сосьедад», «Бетис» и «Валенсия» претендуют на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Мату, контракт которого с клубом заканчивается этим летом.

Мата перешел в «Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за 40 миллионов евро. Тем не менее, португальский полузащитник никогда не был игроком основного состава манчестерского клуба.

По всей видимости, в понедельник, 2 мая, Мата сыграл свой прощальный матч на «Олд Траффорд» в составе «Манчестер Юнатед». Игрок намерен продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

В этом сезоне Мата появился на поле в АПЛ всего в пяти играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бетис Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Хуан Мата
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