Оуэн назвал Ван Дейка лучшим защитником всех времён

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн перед ответным матчем с «Вильярреалом» назвал Виргила Ван Дейка лучшим защитником всех времён.

«Я никогда не видел никого подобного ему», - сказал Оуэн в эфире BT Sport.

С ним согласился экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд:

«Ван Дейк сейчас лучший центральный защитник на планете», - сказал он.

Тем не менее, многие болельщики не согласились с такой оценкой футболиста. В соцсетях нашлись комментарии такого тона:

«За все время, да? Надоело смотреть полуфинал ЧМ-2006 между Каннаваро и Германией. Ван Дейк и близко не стоит».

«Опять Майкл Оуэн несет какой-то бред».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.