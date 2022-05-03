«Тоттенхэм» проявил интерес к Соучеку

«Тоттенхэм» проявил интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Томашу Соучеку. Отмечается, что главный тренер «шпор» Антонио Конте является большим поклонником игрока сборной Чехии. Также футболистом интересуется «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» установил ценник на игрока в размере 48 миллионов евро. Соучек, являясь твердым игроком стартового состава, помог своему клубу пробиться в полуфинал Лиги Европы. Кроме того, «Вест Хэм» продолжает бороться за попадание в зону еврокубков в АПЛ.

В этом сезоне Соучек провел в Премьер-лиге 33 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.