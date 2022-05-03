Магуайр может вернуться в основу до окончания сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не исключил появление защитника Гарри Магуайра в стартовом составе в оставшихся играх этого сезона.

«Гарри Магуайр может быть снова доступен. Нам нужно подождать и посмотреть, сможет ли он тренироваться в среду», - сказал Рангник.

Капитан клуба пропустил две последние игры из-за травмы колена, которая не считается слишком серьезной. Ранее он подвергся критики из-за нескольких ошибок, допущенных в матчах английского чемпионата.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, в которых забил 1 гол.