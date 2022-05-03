«Манчестер Юнайтед» заплатит 100 миллионов евро за Френки де Йонга и Депая

«Манчестер Юнайтед» готов потратить 100 миллионов евро на покупку футболистов «Барселоны» Френки де Йонга и Мемфиса Депая.

Ранее была информация, что «Барселона» готова продать де Йонга, если поступит достойное предложение. Кроме того, каталонский клуб пытается подписать еще одного нападающего, из-за этого положение Депая в команде становится еще более неопределенным.

«Манчестер Юнайтед», который по окончании сезона возглавит голландский специалист Эрик тен Хаг, намерен предложить «Барселоне» 100 миллионов евро за обоих игроков, сообщает Fichajes.

В этом сезоне в Ла Лиге де Йонг провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Депай в 24 матчах отметился 11 голами и 2 результативными пасами.