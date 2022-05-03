Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Брайтона» Кукурельей

03 Мая 2022 • 20:56 Комментировать

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Брайтона» Марком Кукурельей. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассматривает футболиста, как одну из трансферных целей на лето.

«Тоттенхэм» старается усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что на радары клуба попали также Алессандро Бастони и Йошко Гвардиол.

На данный момент «шпоры» борются за попадание в зону Лиги чемпионов, но, независимо от этого, клуб собирается провести мощную трансферную компанию будущим летом.

Кукурелья является основным защитником «Брайтона». В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча и сделал 1 голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Марк Кукурелья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 100 миллионов евро за Френки де Йонга и Депая
21:41 · Англия. Премьер-лига
Участие Мэддисона и Дьюсбери-Холла в матче с «Ромой» под вопросом
21:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ушел от вопроса по поводу чемпионского коридора для «Реала» 1
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником «Брайтона» Кукурельей
20:49 · Англия. Премьер-лига
Два испанских защитника «Челси» хотят перейти в «Барселону»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Родригес подписал новый контракт с «Бёрнли»
20:25 · Англия. Чемпионшип
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: составы, текстовая прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вернёт Траоре «Вулверхэмптону»
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит последнюю попытку продлить контракт Нкетии
19:42 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отвёрг интерес «Милана» 2
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» планирует приобрести Бергвейна
19:29 · Англия. Премьер-лига
Абрамович может потребовать от «Челси» вернуть долг в 1,5 миллиарда фунтов 1
19:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не уверен, стал ли он сильнее под руководством Гвардиолы 6
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Бастони и Гвардиолом
19:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону» 1
Все новости
Рекомендуем