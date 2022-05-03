«Тоттенхэм» интересуется защитником «Брайтона» Кукурельей

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Брайтона» Марком Кукурельей. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассматривает футболиста, как одну из трансферных целей на лето.

«Тоттенхэм» старается усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что на радары клуба попали также Алессандро Бастони и Йошко Гвардиол.

На данный момент «шпоры» борются за попадание в зону Лиги чемпионов, но, независимо от этого, клуб собирается провести мощную трансферную компанию будущим летом.

Кукурелья является основным защитником «Брайтона». В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча и сделал 1 голевую передачу.