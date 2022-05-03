«Арсенал» готовит последнюю попытку продлить контракт Нкетии

«Арсенал» готовит последнюю попытку продлить контракт нападающего Эдди Нкетии. Текущее соглашение футболиста заканчивается летом этого года.

Форвард молодежной сборной Англии собирается покинуть команду, так как в этом сезоне часто проигрывал конкуренцию Александру Ляказетту. Однако, в последних матчах Нкетиа стал чаще выходить в стартовом составе. «Арсенал» готовит последнее предложение по продлению контракта футболиста, сообщает Daily Mail.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.