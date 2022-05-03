Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отвёрг интерес «Милана». Несмотря на небольшое количество игрового времени в лондонском клубе, форвард заявил, что не станет переходить в стан «россонери», так как сам ранее выступал за «Интер».

Информация об уходе Лукаку из «Челси» стала появляться несколько месяцев назад. Главный тренер «синих» Томас Тухель редко дает игроку место в стартовом составе. Футболистом интересуются множество клубов. Однако, «Милану» игрок уже отказал, сообщает Evening Standard.

В этом сезоне Лукаку провел в АПЛ 23 матча, в которых забил 5 голов.