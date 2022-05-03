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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне не уверен, стал ли он сильнее под руководством Гвардиолы

03 Мая 2022 • 19:23 Комментировать (4)

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не дал однозначного ответа на вопрос, стал ли он сильнее под руководством главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы.

«Трудно сказать. Может быть да, может быть нет», - сказал де Брёйне на пресс-конференции перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Футболист отметил, что причиной прогресса игрока является не только влияние тренера команды, но и личное отношении к тренировкам и усердной работе. Он добавил, что, возможно, смог бы стать сильнее и под руководством другого наставника.

В этом сезоне де Брёйне провел в АПЛ 26 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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