Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт заявил о намерении продолжить карьеру в Испании. По информации портала Goal.com, футболиста привлекает вариант перехода в каталонскую «Барселону».

В свою очередь «сине-гранатовые» также заинтересованы в сотрудничестве с 27-летним игроком. Стороны хотели бы оформить сделку в летнее трансферное окно, однако «Манчестер Сити» выступает против продажи Эмерика.

Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. Его трудовой договор с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года, а рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.