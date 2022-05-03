«ПСЖ» может потерять Месси из-за Роналду

У руководства «ПСЖ» вряд ли получится осуществить мечту многих футбольных фанатов – объединить в одной команде аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Эта идея не по душе 34-летнему Лео. Месси даже пригрозил парижанам своим уходом в случае подписания извечного конкурента. При этом сам Криштиану не против выступать в одной команде с аргентинцем.

Лионель присоединился к французскому гранду летом 2021 года, перейдя на правах свободного агента из каталонской «Барселоны». Его действующий контракт с парижским клубом рассчитан до середины следующего года.

Футболка Месси, в которой он забил 500-й гол, продана за космическую сумму