Рой Кин считает, что Рэшфорд потерял «голод» к игре

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что нападающий клуба Маркус Рэшфорд может окончательно проиграть конкуренцию Энтони Эланге за место в стартовом составе.

«Рэшфорд перестал подключаться к атакам из глубины. Ему явно не хватает уверенности. Мы видели его качество раньше, но не видим их уже год или два», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

В последних матчах форвард все чаще оказывался на скамейке запасных, уступая свое место в старте юному Эланге.

В этом сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.