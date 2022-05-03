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Игрок из Австрии отказал «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2022 • 18:42 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в попытке подписать нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщает Daily Mail со ссылкой на журналиста Патрика Бергера.

По информации источника, Адейеми является одной из главных трансферных целей Эрика тен Хага, который возглавит английский клуб после текущего сезона. Однако, звезда австрийского клуба отклонила предложение «красных дьяволов» в почти € 180 тыс. в неделю.

Сообщается, что причиной отказа послужило желание игрока присоединиться к дортмундской «Боруссии», которая является главным фаворитом на подписание молодого таланта.

В текущем сезоне 20-летний немец провёл за австрийских «быков» 41 матч во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал семь результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €35 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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