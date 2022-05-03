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Роналду дал комментарий по поводу своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2022 • 18:40 Комментировать (1)

Звездный голеадор «МЮ» Криштиану Роналду отреагировал на информацию о том, что он якобы пообещал фанатам «красных дьяволов» остаться в команде на сезон-2022/2023.

«Я такого не говорил», - приводятся слова 37-летнего португальского нападающего на страницах портал Goal.com.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» летом 2021 года, заключив двухлетнее трудовое соглашение с манкунианцами. Не так давно в прессе появился слух о возможном переходе португальца в «Реал», в котором он провел большую часть своей карьеры.

Ранее Криштиану ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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