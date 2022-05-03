«Ньюкасл» готов платить Погба 350 тысяч евро в неделю

«Ньюкасл» готов платить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба 350 тысяч евро в неделю. Футболист, скорее всего, покинет манчестерский клуб по окончании сезона.

«Сороки» собираются переманить игрока, обещая ему контракт с зарплатой в 350 000 евро в неделю, сообщает HITC. Текущее соглашение французского полузащитника с «Манчестер Юнайтед» заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что Погба также находится в сфере интересов «ПСЖ», «Реала» и «Ювентуса». Сам француз более расположен продолжить карьеру в клубе, который гарантирует ему участие в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Погба провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.