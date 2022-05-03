«Реал» заинтересован в подписании Маунта

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Игроком также интересуются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Интерес со стороны «Реала» связан с «ветеранским» возрастом Луки Модрича и Тони Крооса. Карьера обоих футболистов клонится к закату, и Маунт рассматривается руководством «Реала», как долгосрочный приемник хорватского диспетчера.

Пока неизвестно, насколько вероятен уход футболиста из «Челси», даже несмотря на неопределенную финансовую ситуацию лондонского клуба.

В этом сезоне Маунт провел в АПЛ 30 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.