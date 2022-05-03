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Ферран Торрес объяснил причину ухода из «Манчестер Сити»

03 Мая 2022 • 18:09 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес объяснил причину ухода из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

«В январе было немного сложно менять клубы, но «Манчестер Сити» позволил мне легко уйти. «Сити» выигрывал все, но когда у вас нет возможностей, которые вы хотите, вы рассматриваете другие варианты. Хави хотел меня получить и переход дался мне с легкой душой», - сказал Торрес в интервью Sports Illustrated.

Торрес подписал контракт с «Манчестер Сити» летом 2020 года, перейдя из «Валенсии» за 25 миллионов евро. 22-летнему футболисту удалось забить 16 голов и отдать 4 голевые передачи в 43 матчах за команду Хосепа Гвардиолы, а также выиграть титул Премьер-лиги и Кубок лиги в своем дебютном сезоне.

Однако, в январе он предпочел перейти в «Барселону», которая гарантировала ему место в основном составе.

В этом сезоне Торрес провел в Ла Лиге 14 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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