Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес объяснил причину ухода из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

«В январе было немного сложно менять клубы, но «Манчестер Сити» позволил мне легко уйти. «Сити» выигрывал все, но когда у вас нет возможностей, которые вы хотите, вы рассматриваете другие варианты. Хави хотел меня получить и переход дался мне с легкой душой», - сказал Торрес в интервью Sports Illustrated.

Торрес подписал контракт с «Манчестер Сити» летом 2020 года, перейдя из «Валенсии» за 25 миллионов евро. 22-летнему футболисту удалось забить 16 голов и отдать 4 голевые передачи в 43 матчах за команду Хосепа Гвардиолы, а также выиграть титул Премьер-лиги и Кубок лиги в своем дебютном сезоне.

Однако, в январе он предпочел перейти в «Барселону», которая гарантировала ему место в основном составе.

В этом сезоне Торрес провел в Ла Лиге 14 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.