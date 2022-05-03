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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» может сохранить своего лидера

03 Мая 2022 • 18:08 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может остаться в лондонском клубе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, если Райс останется на следующий сезон, клуб будет готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, а заодно назначить капитаном. Его текущий контракт рассчитан до 2024 года.

Сообщается, что это награда футболисту за то, что в отличие от многих коллег по цеху, он не устраивал забастовок ради перехода в топ-клуб. Игроком сборной Англии активно интересуется «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 23-летний опорник провёл за «молотобойцев» 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €75 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
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