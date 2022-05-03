«Манчестер Сити» в шаге от трансфера звёздного нападающего

Журналисты портала Goal.com поделились своими данным насчет потенциального перехода норвежца Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио заявил, что сделка близка к завершению.

Такого же мнения придерживаются и представители Goal. По их сведениям, английский топ-клуб находится на стадии финальных переговоров по трансферу 21-летнего бомбардира.

Трансферная стоимость Эрлинга на данный момент составляет 150 миллионов евро, а его трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано до лета 2023 года.

На счету Холанна 21 гол и семь ассистов в 22 матчах Бундеслиги этого сезона.