Защитник «Интера» - трансферная цель трёх клубов АПЛ

Помимо лондонского «Тоттенхэма», еще два клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании защитника миланского «Интера» Стефана де Врея.

Согласно сведениям, опубликованным на страницах портала Goal, побороться со «шпорами» за голландского футболиста намерены «Ньюкасл» и бирмингемская «Астон Вилла».

«Нерадзурри», в свою очередь, готовы расстаться с игроком, если за него предложат порядка 18 миллионов евро. Контракт де Врея с миланским грандом истекает в середине следующего года.

В текущем сезоне защитник получил три желтые карточки в 27 играх Серии А.